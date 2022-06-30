Без чорноморських портів Україна і близько не може досягти рівня експорту, якого терміново потребує, - ВПП

Без чорноморських портів Україна і близько не може досягти рівня експорту, якого терміново потребує, повідомила заступник координатора з надзвичайних ситуацій Всесвітньої продовольчої програми (ВПП Україна) Кейт Ньютон.

"Відкриття чорноморських портів - це найважливіший шлях повернути Україну на колишні позиції. Без чорноморських портів ми й близько не можемо досягти рівня експорту, якого Україна терміново потребує. Проте ми робимо все можливе - автомобільними дорогами, залізницями і наразі річковим шляхом - щоб наблизитися до максимального результату. На сьогодні це близько 1 млн тонн на місяць, можливо, ми дійдемо до 2 млн. Але нам терміново необхідний доступ до Чорного моря в Україні", - сказала Ньютон на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у четвер.

Вона нагадала, що до війни Україна експортувала до 6 млн тонн зерна щомісяця. За її словами, 2021 року близько 400 млн людей у всьому світі скористалися українськими продуктами.

"Нам треба спробувати звільнити сховища у всій Україні, забезпечити, щоб пшениця, ячмінь, соняшник і все, що росте в Україні, могло бути зібрано і могло експортуватися", - зазначила Ньютон.