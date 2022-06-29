Україна та ЄС у середу підпишуть угоду про "транспортний безвіз"

Спеціальна Угода про транспортну лібералізацію між Україною та Європейським союзом буде підписана у середу у французькому Ліоні у рамках зустрічі директорату з транспорту Єврокомісії "Connecting Europe Days 2022", повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"29 червня Україна остаточно отримає "транспортний безвіз" з країнами Європейського союзу", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Найєм наголосив, що ця подія має величезне значення для українських перевізників.

"З урахуванням майже п'ятикратного зростання автоперевезень, вже у вересні цього року через брак автодозволу експорт українських товарів міг зупинитися мінімум у напрямку двох сусідніх країн. Це сотні мільйонів доларів втрат щомісяця; і більше мільярда – за підсумками року", – навів приклад заступник міністра.

За його словами, ця угода допоможе також європейським споживачам знизити дефіцит і зростання цін на українські товари, а також безлічі європейських компаній, чиї офіси та виробничі бази продовжують працювати в Україні.

Угоду про транспортну лібералізацію підпишуть міністр інфраструктури Олександр Кубраков та єврокомісар з транспорту Адіна Велян, уточнив Найєм.