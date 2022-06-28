Економіка

17:35 28.06.2022

Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

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Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зростання цін на енергію, спровоковане військовим вторгненням РФ в Україну, породило низку міжнародних ініціатив щодо зниження витрат споживачів, які тепер потрібно конкретизувати.

"Перший механізм, який розглядається, це встановлення стелі цін на російську нафту. Такого механізму сьогодні немає. Роздуми про нього тривають. Я це підтримую. Це хороша ідея", - сказав Макрон у вівторок на пресконференції за підсумками саміту G7 у ФРН.

"Але є технічна складність у тому, що російська нафта не надходить єдиною трубою. Вона продається в різні країни. І є сира нафта, і нафта перероблена. Низка країн її переробляє", - пояснив президент.

"Щоб ця ініціатива спрацювала, треба максимально розширити альянс покупців, ... які будуть на це згодні, встановлять стелю цін і досягнуть її ефективності", - заявив Макрон.

За його словами, на основі політичних дискусій, що відбулися на саміті G7, має розпочатися технічна робота.

"Чи можна, вийшовши з саміту G7, натиснути кнопку та заявити, що стелю цін встановлено? Ні. Це неправда, тому що технічного механізму не існує", - сказав президент Франції, додавши, що над ним іще треба працювати.

Друге завдання, за його словами, полягає в тому, щоб те саме зробити з російським газом. "Це простіше. Він надходить газопроводом. А можливості Росії перейти на скраплений газ дуже слабкі. Я це також дуже підтримую", - заявив президент Франції.

Макрон заявив, що до покупців енергоресурсів звернено заклик краще координувати дії, щоб із єдиної позиції розмовляти з виробниками, "на яких лежить величезна відповідальність з огляду на нашу колективну залежність".

Він вважає, що координація великих покупців дасть змогу краще утримувати ціни на газ і на сиру нафту, і на нафтопродукти. Це порушує багато технічних питань, які найближчими місяцями вирішуватимуться як у США та ЄС, так і загалом у G7.

Теги: #нафта #g7 #макрон

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