Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

Україна за кілька днів розпочне експорт електроенергії до синхронної зони континентальної Європи, повідомив голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

"ENTSO-E 27 червня підтвердила, що "Укренерго" спільно з ОСП (оператори систем передачі – ІФ) суміжних країн успішно виконали шість технічних передумов для відкриття перших 100 МВт експорту електроенергії з України до Європи. Україна в разі необхідності також може імпортувати такий обсяг європейської електроенергії", - написав Кудрицький.

За його словами, сьогодні "Укренерго" проведе відкритий аукціон на доступ до міждержавного перетину, у якому зможуть взяти участь усі виробники електроенергії та інші учасники.

"Це рішення остаточно розбиває "акваріум" закритого українського енергоринку і водночас наближає нас до повної інтеграції в європейський енергетичний простір", - наголосив голова "Укренерго".

Він зазначив, що за термінами відкриття експорту із новоприєднаної до ENTSO-E енергосистеми – це безпрецедентно швидко ухвалене рішення. За угодою про синхронізацію від 2017 року комерційний експорт із української енергосистеми мав відкритися лише через рік після пробної синхронізації. Україна досягла згоди на відкриття комерційних обмінів електроенергією за три місяці.

Кудрицький також побачив у даті прийняття ENTSO-E рішення щодо українського експорту певний символічний збіг.

"Рівно п'ять років тому "Укренерго" підписало з ENTSO-E історичну угоду, завдяки якій сьогодні українська енергосистема синхронізована з європейською. Цей договір визначив умови для майбутньої інтеграції з енергомережею континентальної Європи, яка мала відбутися у 2023 році. Ми досягли результату на півтора року раніше", - резюмував голова НЕК.

Як повідомив у вівторок на пресконференції голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус, Україна розпочне експорт електроенергії до синхронної зони континентальної Європи з 1 липня.