Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

Лідери країн G7 у вівторок змогли досягти домовленостей про запровадження в майбутньому ліміту цін на імпортовану російську нафту, повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

Тепер країни G7 мають опрацювати конкретні заходи, як реалізувати цю угоду.

За інформацією Politico, напередодні президент Франції Емманюель Макрон пропонував запровадити обмеження не лише на ціни на російську нафту, а й на нафту інших виробників. Проте США та ФРН виступили проти такого заходу, і Франція відмовилася від цієї ініціативи.

Портал пояснює, що угоду щодо ліміту цін, якої було досягнуто на третій день саміту G7, ухвалили на тлі занепокоєння західних країн, що ембарго на нафту РФ з боку США та ЄС лише призвело до зростання цін на цей ресурс у світі.

Politico зазначає, що США пропонували досягти ліміту цін на нафту РФ, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати цей товар не більше, ніж за встановленою максимальною ціною. Також країни G7 можуть діяти разом із позиції покупців, щоб сприяти зниженню цін.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 на саміті у ФРН планували обговорити американську пропозицію, яка передбачає, що покупці нафти самі визначать максимальну ціну, яку вони готові платити за неї. Передбачається, що такий підхід Захід міг би застосувати до російської нафти, щоб знизити доходи РФ від торгівлі енергоресурсами.

Однак у низці країн Європи, зокрема в Німеччині, зазначили, що цю ідею на практиці буде складно втілювати в життя.

У вівторок Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що лідери країн G7 також планують доручити профільним міністерствам вивчити можливість запровадження обмеження цін на купівлю російського газу.