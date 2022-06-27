Національний банк України сподівається на швидкий вступ до Банку міжнародних розрахунків

Національний банк України сподівається стати членом Банку міжнародних розрахунків (BIS), який об'єднує центробанки світу, вже в наступний раунд прийняття нових його членів, повідомив голова НБУ Кирило Шевченко за підсумками зустрічей на Щорічних загальних зборах BIS, що відбулися у неділю в штаб-квартирі у Базелі (Швейцарія).

"Ми сподіваємося, що в наступний раунд прийняття нових учасників серед них буде і Національний банк України. НБУ належить до сильних центробанків. Ми довели, що можемо проводити реформи та ефективно діяти у надзвичайних ситуаціях", – зазначив Шевченко у фейсбуці.

Він уточнив, що обговорював це питання, зокрема з головою Ради директорів BIS, головою центробанку Франції Франсуа Вільруа де Гало, а також із заступником генерального менеджера BIS Луїсом Авазу Перейра да Сілва, керівником департаменту з питань банківської діяльності BIS Петером Цьольнером, а також секретарем Ради директорів BIS Йошинорі Наката.

"Нам доводиться постійно коригувати свої плани відповідно до нових умов, шукати нові рішення, тому підтримка наших міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Я впевнений, що міжнародне співробітництво, зокрема в рамках BIS, допоможе нам на фінансовому фронті і наблизить нашу перемогу", – наголосив також голова НБУ.

За його словами, у розмовах із співрозмовниками, серед яких були також глави центробанків Італії та Швейцарії Ігнаціо Віско та Томас Джордан, обговорювали багато питань роботи НБУ в умовах війни.

"Наші досвід та експертиза, які вдосконалюються щодня, унікальні для Європи. Одночасно, наші рішення – це лише одна складова внеску у майбутню перемогу. Інша її необхідна умова – це зменшення ролі Росії у міжнародних організаціях та на міжнародній фінансовій арені, що може бути досягнуто лише за умови об'єднання зусиль світової спільноти", – заявив Шевченко.

Він подякував BIS за його рішення у відповідь на звернення НБУ призупинити участь центрального банку Росії у всіх засіданнях, послугах та заходах BIS та висловив сподівання на повне припинення членства.

Серед інших питань зустрічей було надання технічної допомоги НБУ. Зокрема де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Нацбанку України.

Створений 1930 року Банк міжнародних розрахунків нині, відповідно до інформації на його сайті, належить 63 центральним банкам країн, на частку яких припадає 95% світового ВВП. Ця міжнародна фінансова організація називає своєю місією підтримування прагнення центральних банків до грошово-кредитної та фінансової стабільності за допомогою міжнародного співробітництва та виступати як банк для центральних банків.

Для цього вона надає центральним банкам: форум для діалогу та міжнародного співробітництва; платформу для інновацій та обміну знаннями; аналіз та розуміння основних питань політики та фінансові послуги.