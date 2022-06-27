Економіка

07:23 27.06.2022

Національний банк України сподівається на швидкий вступ до Банку міжнародних розрахунків

2 хв читати
Національний банк України сподівається на швидкий вступ до Банку міжнародних розрахунків

Національний банк України сподівається стати членом Банку міжнародних розрахунків (BIS), який об'єднує центробанки світу, вже в наступний раунд прийняття нових його членів, повідомив голова НБУ Кирило Шевченко за підсумками зустрічей на Щорічних загальних зборах BIS, що відбулися у неділю в штаб-квартирі у Базелі (Швейцарія).

"Ми сподіваємося, що в наступний раунд прийняття нових учасників серед них буде і Національний банк України. НБУ належить до сильних центробанків. Ми довели, що можемо проводити реформи та ефективно діяти у надзвичайних ситуаціях", – зазначив Шевченко у фейсбуці.

Він уточнив, що обговорював це питання, зокрема з головою Ради директорів BIS, головою центробанку Франції Франсуа Вільруа де Гало, а також із заступником генерального менеджера BIS Луїсом Авазу Перейра да Сілва, керівником департаменту з питань банківської діяльності BIS Петером Цьольнером, а також секретарем Ради директорів BIS Йошинорі Наката.

"Нам доводиться постійно коригувати свої плани відповідно до нових умов, шукати нові рішення, тому підтримка наших міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Я впевнений, що міжнародне співробітництво, зокрема в рамках BIS, допоможе нам на фінансовому фронті і наблизить нашу перемогу", – наголосив також голова НБУ.

За його словами, у розмовах із співрозмовниками, серед яких були також глави центробанків Італії та Швейцарії Ігнаціо Віско та Томас Джордан, обговорювали багато питань роботи НБУ в умовах війни.

"Наші досвід та експертиза, які вдосконалюються щодня, унікальні для Європи. Одночасно, наші рішення – це лише одна складова внеску у майбутню перемогу. Інша її необхідна умова – це зменшення ролі Росії у міжнародних організаціях та на міжнародній фінансовій арені, що може бути досягнуто лише за умови об'єднання зусиль світової спільноти", – заявив Шевченко.

Він подякував BIS за його рішення у відповідь на звернення НБУ призупинити участь центрального банку Росії у всіх засіданнях, послугах та заходах BIS та висловив сподівання на повне припинення членства.

Серед інших питань зустрічей було надання технічної допомоги НБУ. Зокрема де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Нацбанку України.

Створений 1930 року Банк міжнародних розрахунків нині, відповідно до інформації на його сайті, належить 63 центральним банкам країн, на частку яких припадає 95% світового ВВП. Ця міжнародна фінансова організація називає своєю місією підтримування прагнення центральних банків до грошово-кредитної та фінансової стабільності за допомогою міжнародного співробітництва та виступати як банк для центральних банків.

Для цього вона надає центральним банкам: форум для діалогу та міжнародного співробітництва; платформу для інновацій та обміну знаннями; аналіз та розуміння основних питань політики та фінансові послуги.

 

 

 

Теги: #нацбанк #переговори #bis

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 24.06.2022
Філіппіни припинили переговори з КНР щодо спільної розробки родовищ нафти та газу в Південно-Китайському морі

Філіппіни припинили переговори з КНР щодо спільної розробки родовищ нафти та газу в Південно-Китайському морі

22:10 23.06.2022
Україна зробить усе, щоб розпочати переговори стосовно вступу до ЄС – Єрмак

Україна зробить усе, щоб розпочати переговори стосовно вступу до ЄС – Єрмак

15:41 22.06.2022
Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

15:16 21.06.2022
НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

НБУ оцінює втрати України від зруйнованого житла, бізнесу та інфраструктури через російську агресію у 50% ВВП 2021 р.

19:20 17.06.2022
Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

14:26 17.06.2022
Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, та після оцінки дотримання всіх критеріїв - єврокомісар

Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, та після оцінки дотримання всіх критеріїв - єврокомісар

21:40 16.06.2022
Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

19:45 16.06.2022
Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

Шольц: Необхідно, щоб РФ відкликала свої війська і погодилася на мирні переговори

11:34 16.06.2022
Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

15:14 13.06.2022
Більшість членів КМП Нацбанку вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі

Більшість членів КМП Нацбанку вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції

"Укренерго" отримало від ЄБРР перші EUR50 млн на підвищення ліквідності і має намір закрити ними борги на ринку допоміжних послуг – радник прем'єра

ОСТАННЄ

У Росії стався дефолт за валютними борговими зобов'язаннями -

Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт залізниць України для вивезення зерна

"Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота - Байден

Україна отримає від Німеччини грант EUR1 млрд - угода

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

Уряд дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будпаспорту

Падіння біткойна призвело до обвалу акцій компаній-майнерів

Кабмін запустив три грантові програми підтримки бізнесу у переробці, ІТ - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА