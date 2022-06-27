Економіка

07:08 27.06.2022

Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт залізниць України для вивезення зерна

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Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт залізниць України для вивезення зерна

Велика Британія має намір виділити до 10 млн фунтів ($12,28 млн) на ремонт "Українських залізниць", щоб полегшити вивіз зерна з країни, повідомляє офіс британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для "Українських залізниць" для ремонту залізничної інфраструктури та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Велика Британія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".

Останнім часом у низці районів світу спостерігаються проблеми із продовольством. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пов'язала загрозу продовольчої кризи з російською агресією в Україні. Схожу думку висловлюють й інші західні лідери.

 

 

Теги: #зерно #дороги #україна #британія

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