Україна отримає від Німеччини грант EUR1 млрд - угода

Німеччина виділить Україні EUR1 млрд грантового фінансування на пріоритетні витрати держави, відповідну угоду між урядами було укладено 24 червня, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Дякую моєму другові міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру (Christian Lindner) за оперативність у реалізації цього важливого рішення. Ця фінансова підтримка важлива як ніколи і дасть змогу наблизити нашу перемогу", – написав глава українського Мінфіну в Facebook.

Раніше повідомлялося, що ці кошти від Німеччини, імовірно, будуть надані через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням цього рахунку повинні спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).