Економіка

06:53 25.06.2022

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 20 до 24 червня знизився до $933,02 млн із $1 млрд 55,6 млн тижнем раніше.

За інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав $7,5 млн, що в діапазоні обсягів останніх шести тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

У такий спосіб чистий продаж валюти становив $925,5 млн, що краще за показник минулого тижня, але все одно досить багато – це третій за величиною обсяг тижневих інтервенцій із початку війни.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни. А раніше, з 21 травня, Нацбанк скасував верхній ліміт і курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни, а також знизив удвічі стелю переведення в готівку гривневих карток за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн. за місяць.

Ці заходи дали змогу у перші два тижні червня знизити обсяги інтервенцій, проте минулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни перевищивши $1 млрд.

Водночас завдяки вжитим НБУ заходам курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 із суттєвим зниженням спреду та практично зрівнявся з курсом у банківських обмінниках. Минулого тижня він становив орієнтовно 35,55-35,8 грн/$1, цього гривня трохи зросла – до 35,4-35,6 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ у травні зросли до $3,4 млрд із $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що у червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд із $1,5 млрд у травні. На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, чиї міжнародні резерви в травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд. Однак поки що з початку місяця міжнародне фінансування становило приблизно $1,5 млрд, тоді як чистий продаж Нацбанку в цей період оцінюється у $3 млрд чи навіть більше.

Загалом із початку року до 24 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 848,6 млрд та EUR110,97 млн, а продав $12 млрд 156,1 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти становила $1 млрд 191,7 млн та EUR110,97 млн, а продаж $9 млрд 385,9 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Теги: #статистика #україна #інтервенції

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