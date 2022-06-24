Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції.

"В умовах війни підтримати український бізнес – це означає підтримати українську економіку та, відповідно, українську армію. Закликаю всіх купувати саме українські товари, використовувати українські матеріали, торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції", - зазначив Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що це кожен із громадян може зробити, щоб економіка країни була сильнішою.