Економіка

17:06 24.06.2022

Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції

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Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції.

"В умовах війни підтримати український бізнес – це означає підтримати українську економіку та, відповідно, українську армію. Закликаю всіх купувати саме українські товари, використовувати українські матеріали, торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції", - зазначив Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що це кожен із громадян може зробити, щоб економіка країни була сильнішою.

Теги: #українські_товари #шмигаль

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