Економіка

15:48 24.06.2022

Україна має будувати на кордоні комплекси для навантаження зерна – міністр агрополітики

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Україна має будувати на кордоні комплекси для навантаження зерна – міністр агрополітики

Україна має прискорити експорт сільгоспкультур шляхом встановлення на західному кордоні спеціальних комплексів, що дають змогу розвантажувати вантажівки-зерновози біля кордону з Польщею та переправляти їхній вміст через кордон за допомогою так званих точок перевантаження.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на його главу Миколу Сольського в п'ятницю, Україна значно наростить темпи експорту сільгоспкультур, оскільки зможе уникнути митного оформлення зерновозів на прикордонних пунктах та необхідності для них перетинати кордон із Польщею на виїзд і для повернення.

"На західному кордоні я бачу наразі три речі. Перша - компанії власники діючих елеваторів і далі розвивають їх із прицілом на збільшення обсягів навантаження... Друга - поруч із кордоном активно беруть у користування діючу інфраструктуру (там є вузька і широка залізничні колії), купують перевантажувачі, транспорт, склади для зберігання і займаються перевантаженням зерна. Це так звані точки перевантаження", - наводить відомство слова Сольського.

Третьою міністр назвав пропозицію українському бізнесу збудувати комплекси з перевалки зерна в кількох точках біля кордону з Польщею. Він уточнив, що протягом місяця-двох міністерство планує зробити підприємцям відповідну пропозицію.

Сольський наголосив, що Мінагрополітики наразі нарощує експорт зернових з України шляхом спрощення митної документації та розвитку зернових коридорів у бік Польщі (Верхрата – Рава-Руська, Медика – Шегині, Кросьценко – Смільниця). Також йдеться про спільний контроль митників та прикордонників із країнами-сусідами ЄС та про будівництво елеваторів у певних прикордонних точках.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик у червні заявив, що Польща щомісяця може транспортувати для перевалки до третіх країн не більше ніж 1,5 млн тонн сільгоспкультур, тоді як їхній щомісячний експорт з України до російського вторгнення та блокади чорноморських портів перевищував 5 млн тонн.

Раніше президент США Джозеф Байден запропонував будувати зерносховища в Польщі на кордоні з Україною, щоб полегшити вивезення українського зерна до Європи залізницею.

До початку війни Україна щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте наразі через їх морську блокаду Росією країна може щомісяця перевозити близько 1 млн тонн зернових альтернативними шляхами.

Теги: #зерно #мінагрополітики

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