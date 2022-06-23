Економіка

18:12 23.06.2022

ЄС покладається на постачання газу та нафти Норвегією, підтримує розвідку нових норвезьких родовищ

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ЄС покладається на постачання газу та нафти Норвегією, підтримує розвідку нових норвезьких родовищ

ЄС вважає Норвегію надійним постачальником нафти та газу й підтримує розвідку нових родовищ цією країною, йдеться у заяві за підсумками зустрічі заступника голови Єврокомісії Франса Тіммерманса та голови Міненерго Норвегії Тер'є Аасланда.

"Норвегія досі має значні запаси нафти та газу й може завдяки геологорозвідці, відкриттям нових родовищ і введенню їх в експлуатацію залишитися великим постачальником цих ресурсів до Європи - в довгостроковій перспективі, після 2030 року. ЄС підтримує продовження Норвегією геологорозвідки та інвестування з метою постачати нафту та газ на європейський ринок", - наголошується в пресрелізі.

При цьому в ньому нагадується про "надійність Норвегії в ролі безпечного та розсудливого постачальника нафти та газу до Європи протягом понад 50 років".

Згідно з заявою, Норвегія - найбільший виробник нафти та газу в Європі, й на норвезькі постачання припадає чверть імпорту газу до ЄС. У ЄС наголосили, що важливість норвезької нафтогазової галузі зросла після вторгнення РФ в Україну, й обсяг відповідного виробництва у Норвегії зріс за перші місяці 2022 року.

Сторони також нагадали про важливість створеної 7 квітня 2022 року платформи ЄС із закупівлі енергії з метою забезпечення постачання енергоресурсів до ЄС за прийнятними цінами та зниження залежності від російського газу. Також ЄС і Норвегія згадали перспективи співпраці у сфері відновлюваних джерел енергії та водневої енергетики, а також прихильність Паризькій угоді з клімату та меті досягти нульового рівня вуглецевих викидів до 2050 року.

Теги: #єс #родовища #норвегія

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