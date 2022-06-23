Виробник спортивного одягу та взуття Nike Inc. йде з російського ринку, повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

На початку березня Nike призупинив операції та роботу магазинів у Росії (за винятком франчайзингових).

На сайті компанії у РФ повідомляється, що Nike вирішив піти з російського ринку, у зв'язку з цим сайт і мобільний додаток більше не будуть доступні в цьому регіоні.

"Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються", - повідомляється на сайті.