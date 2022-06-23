Економіка

11:00 23.06.2022

Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР

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Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР

З ініціативи Державного бюро розслідувань (ДБР) провідні криптовалютні біржі заблокували аккаунти росіян, які обходили санкції, повідомляє ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо РФ міжнародною спільнотою", - ідеться у повідомленні Бюро у четвер у телеграм-каналі.

У ДБР наголошують, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам із РФ та республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій.

У повідомленні уточнюється, що, серед іншого, це відбувалося і через певні українські вебсайти. "Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України", - заявляють у Бюро.

Згідно з повідомленням, ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які, у свою чергу, звернулися до провідних світових криптовалютних бірж із проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

"Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона", - підсумували у ДБР.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2581

Теги: #санкції_рф #дбр #криптовалюта

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