Понад половина опитаних компаній-членів АСС продовжують повноцінно працювати та виплачувати зарплату - опитування

Понад половина із 127 опитаних компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham, АСС) продовжують повноцінно працювати та виплачувати зарплату, свідчать дані опитування, проведеного серед керівників і топменеджерів компаній із 9 до 21 червня.

"Незважаючи на повномасштабну війну, що продовжується, компанії продовжують вести бізнес в Україні. 60% компаній-членів палати повністю функціонують, 34% продовжують працювати частково", - зазначила АСС у релізі за підсумками опитування "Ведення бізнесу після 120 днів війни в Україні".

Серед компаній, які продовжують вести бізнес, 70% - надають послуги, 46% - імпортують товари, 36% - мають достатню кількість клієнтів/замовлень, 25% - виробляють товари та 14% - експортують товари. 5% компаній довелося призупинити діяльність та 1% - повністю її припинити, зазначила АСС.

При цьому 57% опитаних компаній продовжують виплачувати зарплату в повному обсязі та надають додаткову допомогу, 25% - виплачують зарплату повністю, 16% - частково скоротили оплату праці і 2% не можуть платити зарплату, свідчать результати опитування.

Чверть респондентів зазначили, що їхні офіси або потужності були пошкоджені, при цьому 65% - незначно, 35% - із невиправними пошкодженнями. У 7% опитаних компаній активи перебувають під окупацією. Відсутність ушкоджень відзначили 65% респондентів.

"Найскладнішим питанням було питання безпеки та захищеності працівників. 70% респондентів відзначили, що всі співробітники їхніх компаній перебувають у безпеці. На жаль, були й болючі цифри: у 16% компаній були випадки отримання поранень співробітниками (59 осіб) і у 15% компаній є випадки смерті співробітників (42 особи)", - наголошується в релізі.

На рівні 50-70% довоєнної активності працює 34% респондентів, ще 22% опитаних компаній - на рівні 70-80%, а 8% повністю або майже повністю зупинилися. При цьому у 2% опитаних компаній бізнес-активність вища, ніж до війни, зазначає АСС.

"Палата також попросила компанії розповісти про їхні плани ведення бізнесу в Україні в третьому-четвертому кварталах 2022 року. 95% компаній-членів Палати планують продовжувати свою діяльність: 94% - продовжуватимуть діяльність із урахуванням умов воєнного стану, 34% - мають намір скоротити витрати, 23% - планують запустити нові послуги/напрями діяльності, 22% - шукатимуть клієнтів за межами України. 4% респондентів планують знизити діяльність в Україні", - зазначила палата.

За прогнозом ведення бізнесу у 2023 році переважна більшість бізнес-спільноти (70%) планує продовжити свою діяльність в Україні. Водночас 22% планують переглянути та розширити діяльність, 2% - переглянути її та скоротити, 1% - зупинити діяльність, свідчать результати опитування.

Джерело: shorturl.at/nrJPY