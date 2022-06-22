Економіка

15:34 22.06.2022

Голова фінкомітету Ради: Із МВФ ситуація однозначна, ми працюємо над новою програмою

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Голова фінкомітету Ради: Із МВФ ситуація однозначна, ми працюємо над новою програмою

Україна працює над новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і вважає це принциповим і стратегічним для перемоги над Росією, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Із МВФ ситуація однозначна: ми працюємо над новою програмою. Вважаємо її принциповую для нас", – сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це має стратегічне значення для перемоги над Росією", - додав він.

Як повідомлялося, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив про необхідність обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом. У свою чергу, представник МВФ Джеррі Райс під час одного з брифінгів, відповідаючи на запитання щодо можливості нової програми МВФ для України, повідомив, що український уряд хотів би нову програму. За його словами, така програма має бути середньостроковою, і її доцільно запускати, коли розпочнеться післявоєнна реконструкція. "А поки що варто зосередитися на короткостроковій допомозі", - зазначив представник Фонду.

Теги: #мвф #програма

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