Економіка

12:54 22.06.2022

АПК України зазнав $23,3 млрд непрямих втрат через вторгнення РФ – дослідження KSE

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АПК України зазнав $23,3 млрд непрямих втрат через вторгнення РФ – дослідження KSE

Загальна сума непрямих втрат, завданих сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, становила за період із 24 лютого до 9 червня $23,3 млрд, водночас найбільших втрат (51%) країна зазнала через спричинене блокадою її морпортів здешевлення сільгосппродукції – $11,9 млрд.

Відповідні дані оприлюднено у середу в аналітичному дослідженні "Огляд непрямих втрат від війни у сільському господарстві України", підготовленому Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Організація нагадала, що напередодні представила дослідження, в якому оцінює прямі втрати АПК України через російську агресію в $4,3 млрд. Згідно з документом, прямі втрати відображають повне або часткове знищення матеріальних активів, тоді як непрямі: недоотриманий дохід від зменшення кількості вироблених товарів та додаткові витрати, які виробники змушені нести через війну.

Зазначається, що половина непрямих втрат українського АПК припала на здешевлення сільгосппродукції через її накопичення в країні, спричинене блокадою українських морпортів флотом РФ - $11,9 млрд. Іншими факторами стали скорочення виробництва продукції рослинництва - $9,6 млрд (43% загальних втрат), подорожчання виробничих факторів – $0,86 млрд (4%), скорочення сектора тваринництва – $0,68 млрд (3%) та скорочення врожаю багаторічних культур – $0,09 млрд (>1%).

"Через блокаду портів військово-морськими силами РФ, Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку експортно-орієнтованої продукції та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики. Це призвело до зменшення цін всередині країни на основні експортно-орієнтовані культури більш, як на 30%", - зазначається у дослідженні KSE.

Як приклад, організація наводить продовольчу пшеницю, ціна на яку в Україні на умовах EXW (самовивіз) за час війни з РФ скоротилася на 35% - з $297/тонну до $192/тонну, тоді як за той самий період світова ціна на неї зросла майже вдвічі.

Згідно з дослідженням, скорочення врожаю пшениці в 2022 році очікується на рівні 33% порівняно з базовим сценарієм, що відповідає $2,03 млрд непрямих втрат, скорочення врожаю соняшника – 32% ($2,43 млрд непрямих втрат), ячменю – 31% ($0,56 млрд), кукурудзи – 18% ($1,29 млрд). Недоотриманий дохід через скорочення врожаю решти сільгоспкультур оцінюють приблизно у $3,3 млрд.

"З початком вторгнення РФ українські сільгоспвиробники також стикнулися зі здорожчанням факторів виробництва, зокрема – здорожченням добрив та палива. Вартість добрив збільшилися на 37% з початку російського вторгнення, а ціни на дизельне паливо зросли приблизно на 39 центів CША за літр. Загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у $859 млн", - наголосила KSE у дослідженні.

За її даними, втрати через скорочення врожаю багаторічних культур у 2022 році оцінюють у $89 млн. Враховуючи, що до настання періоду плодоношення нових багаторічних насаджень потрібно в середньому п'ять років, непрямі втрати від знищення багаторічних насаджень становитимуть $222,4 млн за п'ять років.

"Розрахунки непрямих втрат допомагають зрозуміти не лише масштаб падіння галузі, а і потреби для повноцінного відновлення виробництва. Значна частка недоотриманого доходу була б використана для покриття витрат на наступну посівну кампанію та закупку кормів для худоби. Без часткової компенсації втрат фермери в регіонах, що найбільше постраждали від війни, не зможуть відновити виробництво", – наводить KSE свого експерта Романа Нейтера.

Як повідомлялося, напередодні KSE оцінила загальну суму прямих втрат українського АПК через війну в $4,3 млрд. Майже половина від загальної шкоди українському АПК припала на пошкодження сільгоспугідь, знищений і не зібраний урожай ($2,14 млрд), 22% - на втрати сільгосптехніки ($926 млн), 14% – на вже вироблену продукцію АПК ($613 млн), 6% – на зерносховища ($272 млн), по 3% – на тваринництво ($136 млн) і товарно-матеріальні цінності.

Теги: #апк #війна #kse

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