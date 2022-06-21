Економіка

19:03 21.06.2022

Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

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Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

Міжнародні партнери від початку повномасштабної війни Росії проти України перерахували для покриття дефіциту держбюджету $7,4 млрд, а загальний обсяг заявленої фінансової допомоги Україні становить $30 млрд грн на середину червня.

У презентації НБУ з посиланням на Інститут світової економіки (Кіль, Німеччина) зазначено навіть більшу суму заявленої допомоги – $45,3 млрд.

Як зазначив Національний банк України (НБУ) в червневому звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому у вівторок, близько двох третин очікуваної міжнародної допомоги становлять позики на пільгових умовах від країн-партнерів і міжнародних фінансових організацій.

Хоча вони надаються під низькі відсотки й на тривалі терміни, такі позики мають валютні ризики в майбутньому, вважає центробанк.

У НБУ також зазначили, що Україна продовжує вчасно обслуговувати держборг, а обсяги виплат за ним у найближчий рік у НБУ оцінюють як помірні.

Згідно з наданими у звіті про фінстабільність даними, у третьому кварталі цього року валютні виплати уряду та НБУ оцінюються в понад $3,1 млрд (у доларовому еквіваленті), у четвертому кварталі – більше ніж $2,1 млрд, у першому кварталі 2023 року – $2,25 млрд, другому – майже $1,5 млрд, третьому – близько $3,3 млрд і четвертому кварталі 2023 року – $1,5 млрд.

 

 

 

Теги: #нбу #україна #допомога #міжнародна

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