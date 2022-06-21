Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

Руйнування житла та погіршення платоспроможності населення внаслідок війни ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля, особливо у тимчасово окупованих областях, зазначив Нацбанк України у звіті про фінансову стабільність.

Згідно зі звітом, у зоні найбільшого ризику кредити, видані у тимчасово окупованих областях та на територіях, де точаться активні бойові дії. За даними НБУ, їхня частка становить 13% від загального обсягу іпотеки, виданої за попередні два роки, або 1,7 млрд грн.

НБУ зазначає: позичальникам із проблемними кредитами, закладене майно за якими зруйноване або пошкоджене, будуть необхідні механізми реструктуризації та компенсації збитків для відновлення старого чи придбання нового житла.

"Втрат за іпотечним портфелем не повинні зазнавати лише банки. Вони мають бути враховані під час розробки механізму компенсації збитків України", – наголошується у звіті.

Станом на кінець травня з початку повномасштабної війни пошкоджено 44 млн кв. м житла, що еквівалентно сумі $39,4 млрд, наводить Нацбанк дані Київської школи економки.