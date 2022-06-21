НБУ очікує втрати банками мінімум 20% кредитного портфеля через війну, але понад половина найбільших банків збереже операційну прибутковість

Банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля через війну, проте понад половина банків з топ-20 збереже операційний прибуток, повідомив заступник глави Національного банку України Сергій Ніколайчук.

"За нашими оцінками банки втратять більше 20% кредитного портфеля наслідок війни та економічної кризи. Звичайно, це вплине на достатність капіталу банків. (...) Водночас, незважаючи на ті втрати банками капіталу, які ми очікуємо внаслідок реалізації кредитного ризику"...), ми очікуємо, що більше половини з топ-20 банків залишатимуться операційно прибутковими", – сказав він на пресбрифінгу у вівторок.

За його словами, це надасть банкам можливість самостійно відновлювати капітал після глибокої стадії кризи.

Згідно з проведеним Нацбанком реверсивним стрес-тестуванням, 20 найбільших банків можуть втратити в середньому до 25% кредитного портфеля, зберігаючи основний капітал позитивним.

Ніколайчук зазначив, що НБУ очікує розширення урядом держпрограм кредитування.