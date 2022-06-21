Економіка

13:48 21.06.2022

Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

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Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

Верховна Рада підтримала законопроекти №5688 та №5689 про податкові та митні пільги для індустріальних парків, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

"Рада ввела податкові та митні пільги для індустріальних парків: тепер скасовано ПДВ при імпорті нового обладнання та звільнення резидентів індустріального парку від податку на прибуток на 10 років", - написав він за підсумками засідання парламенту у вівторок.

За його словами, за законопроекти проголосували 236 та 230 депутатів відповідно за необхідних 226 голосів.

Як повідомлялося, Рада ухвалила законопроекти у першому читанні у грудні 2021 року. Вони передбачають можливість для учасників ІП отримати звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, імпортного ПДВ на обладнання та податку на прибуток на 10 років. Запропоновано також надати місцевій владі право встановлювати пільги з місцевих податків для ІП та їхніх резидентів.

 

Теги: #рада #пільги #індустріальний_парк

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