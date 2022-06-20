У бізнес-центри вже повернулася третина резидентів, – член наглядової ради Forum Group

Орендарі повертаються до офісів, на середину червня до бізнес-центрів повернулося близько третини резидентів, повідомила член наглядової ради Forum Group Ірина Школьник агентству "Інтерфакс-Україна".

"З початком війни та до квітня бізнес-центри були майже спустошені. Частина компаній вивезла свої команди у безпечні місця в межах України або за кордон, частина повністю перейшла на віддалений формат роботи. У травні орендарі поступово почали повертатися. Наразі у наші бізнес-центри повернулася приблизно третина резидентів", – повідомила Школьник.

За її словами, резиденти, що повернулися, працюють в офісах близько 10-30% свого робочого часу. Водночас компанії продовжують платити часткову оренду, покривають сервісні та комунальні платежі.

"Наші бізнес-центри з лютого не зупинялися ні на хвилину. На об'єктах продовжували роботу охорона та працівники технічної служби (електрики, сантехніки). Ми оптимізували комунальну завантаженість із допустимою підтримкою температури повітря, освітлення, тому що вимкнути все було неможливо", – повідомила Школьник.

Вона додала, що частина співробітників керуючої компанії, які прийшли на роботу 24 лютого, залишилися у бізнес-центрах майже на місяць – на території комплексів можна було перебувати в безпеці завдяки наявності підвальних приміщень, які були підготовлені для цього.

У квітні, паралельно з підготовкою до повернення орендарів до офісів, розпочалися планові весняні роботи по доброустрою та оновленню паркувальних місць.

За словами Школьник, керівники бізнес-центрів перебували на зв'язку з клієнтами в режимі non-stop, навіть за кордоном, надавали необхідну підтримку. З резидентами домовлялися про сервісні та комунальні платежі, які були необхідні для забезпечення діяльності бізнес-центрів, враховуючи, що ще був опалювальний сезон. Водночас у березні та квітні орендарям не нараховувалася плата за оренду офісних приміщень.

"Кошти, які, попри все, надходили за оренду, були перераховані на підтримку ЗСУ. Загалом за березень-квітень ми отримали близько 20% від загальних надходжень, які повністю перерахували на потреби наших воїнів. У травні перейшли на гнучкі умови, домовляючись про комфортний формат для кожного клієнта", – повідомила Школьник.

Вона зазначила, що наразі резиденти сплачують відсоток від повної орендної плати, який переглядатимуть щомісяця. Такий гнучкий формат співпраці планується зберігати у найближчий рік.

Загалом загальна вакантність комплексів з 24 лютого до початку літа збільшилася на 10%.

"Насправді кількість компаній, які завершили орендні договори, менша, ніж ми очікували – вісім компаній із загальної кількості", – уточнила Школьник.

При цьому активніше на цей час до офісів повертаються співробітники транснаціональних корпорацій.

"Великі компанії з затвердженими бюджетами, з чітким довгостроковим плануванням, звичайно, з певними похибками, але йдуть по плану. Малий та середній бізнес, не маючи таких резервів, швидше переформатовується та адаптується до актуальних умов, теж починає працювати. Більш того, представники таких компаній відчувають в собі силу та місію відновлювати економіку країни", – додала Школьник.

Forum Group – одна з найбільших мереж бізнес-центрів України. За 20 років роботи компанія побудувала 13 офісних та логістичних центрів загальною площею близько 200 тисяч кв. м, якими успішно керує. Флагманські бізнес-центри – Forum Infinity, Forum City Garden, Forum West Side та інші.









