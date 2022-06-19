Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

Уповноважений представник фракції "Слуга народу" Любов Шпак звернулася з трибуни парламенту до президента Володимира Зеленського та уряду з пропозицією негайно провести переговори з міжнародними партнерами щодо списання держборгу України.

"Економічні втрати нашої країни щодня становлять до $1 млрд на день... Тому ми звертаємось до президента та Кабінету Міністрів України з позицією, невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами щодо кредитних зобов'язань із перегляду та списання наших боргів", – сказала вона під час засідання парламенту у неділю, представляючи позицію фракції.

Шпак у своєму виступі наголосила, що нинішня ситуація – типовий форс-мажор для нашої країни.

Раніше глава Міністерства фінансів Сергій Марченко неодноразово називав питання реструктуризації та списання боргів недоцільними. За його словами, Україна і далі планує обслуговувати свої боргові зобов'язання, а пропозиції, що час від часу звучать про реструктуризацію держборгу, можуть зашкодити планам. Міністр фінансів наголосив, що це питання досить чутливе: "Можна скористатися моментом, але надалі нам це дуже зашкодить".