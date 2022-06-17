Федрезерв США "чітко націлений" на повернення інфляції до 2%

Федеральна резервна система (ФРС) вважає одним із своїх головних завдань уповільнення інфляції в США, що досягла максимуму за 40 років, заявив глава Федрезерву Джером Павелл на заході центробанку у Вашингтоні, присвяченому ролі долара у світовій економіці.

"Я і мої колеги чітко націлені на повернення інфляції до нашого цільового показника в 2%, - цитує Павелла агентство Bloomberg. - Прихильність Федрезерву до завдання підтримувати цінову стабільність забезпечує загальну довіру до долара як до засобу збереження капіталу".

У середу ФРС підвищила ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів, що стало найсильнішим підйомом ставки з 1994 року. У ході пресконференції за підсумками засідання Павелл не виключив можливості аналогічного підвищення і в липні. Керівники Федрезерву в середньому прогнозують, що рівень ставки зросте до 3,4% до грудня цього року та досягне 3,8% до кінця наступного року.

Також Павелл зазначив, що здатність Федрезерву виконати своє подвійне завдання – сприяти максимальній зайнятості та ціновій стабільності – залежить від ситуації на фінансових ринках.