Економіка

09:34 17.06.2022

Макрон вважає, що зерно можна було б вивозити з України через Румунію

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Макрон вважає, що зерно можна було б вивозити з України через Румунію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.

"Ми зараз працюємо над новим маршрутом, який проходив би через Румунію. Одеса розташована за кілька десятків кілометрів від Румунії", - заявив він в ефірі телеканалу "ТФ-1".

Макрон припустив, що в такому разі можна було б перевозити зерно Дунаєм або залізницями.

Французький президент також зазначив, що для вирішення проблеми вивезення українського зерна важливо отримати спеціальний механізм ООН.

"Наразі такого механізму немає", - констатував він.

Теги: #зерно #макрон

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