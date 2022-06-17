Макрон вважає, що зерно можна було б вивозити з України через Румунію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.

"Ми зараз працюємо над новим маршрутом, який проходив би через Румунію. Одеса розташована за кілька десятків кілометрів від Румунії", - заявив він в ефірі телеканалу "ТФ-1".

Макрон припустив, що в такому разі можна було б перевозити зерно Дунаєм або залізницями.

Французький президент також зазначив, що для вирішення проблеми вивезення українського зерна важливо отримати спеціальний механізм ООН.

"Наразі такого механізму немає", - констатував він.