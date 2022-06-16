Економіка

18:14 16.06.2022

Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна - Макрон

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Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна - Макрон

Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з президентом Володимиром Зеленським закликають Росію як постійного члена Ради безпеки ООН розблокувати експорт українського зерна.

"Це потребує припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", - заявив на спільній пресконференції президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Макрон наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з упровадженими європейськими санкціями.

Теги: #зерно #блокада #експорт

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