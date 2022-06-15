Економіка

19:32 15.06.2022

"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

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"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

"ДТЕК Київські електромережі" з метою запобігання аваріям розчистить до кінця 2022 року близько 100 км трас під електролініями, повідомляється в пресрелізі компанії в середу.

"ДТЕК Київські електромережі" відновив обрізання чагарників і гілок дерев уздовж повітряних ліній електропередачі, яке вимушено призупиняв з початку військових дій. Протягом червня компанія планує розчистити понад 16 км трас, до кінця року – близько 100 км. Це знизить ризик обриву ліній за сильних поривів вітру", - йдеться в документі.

Загалом з початку 2022 року у Києві компанія вже розчистила понад 47 км трас повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-10 кВ.

"Під час негоди велика кількість поривів та відключень відбувається саме через падіння дерев та гілок на лінії 0,4-10 кВ. Переважно це приватний сектор столиці, де сконцентровані такі повітряні лінії. Щороку фахівці компанії проводять масштабну роботу з обрізання гілок, щоб запобігти аварійним відключенням", - поінформували в "ДТЕК Київські електромережі".

На час воєнних дій на околицях столиці такі роботи не виконувались.

Як звернули увагу в "ДТЕК Київські електромережі", займатися розчищенням трас від гілок дерев та порослі мають не лише енергетики. Відповідно до правил, відповідальними за збереження зелених насаджень та належний догляд за ними є їх власники та землекористувачі.

"Тобто жителі приватного сектора повинні самі обрізати дерева та чагарники на власних дворах та присадибних ділянках. Фахівці компанії, зі свого боку, виробляють планове обрізання дерев, що ростуть в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі", - пояснили в компанії.

Як попередили в "ДТЕК Київські електромережі", з метою безпеки працівників, які виконують обрізку дерев уздовж ліній, компанія може тимчасово знеструмлювати електромережу за графіками, узгодженими з міською владою.

 

 

Теги: #київ #дтек #електролінії

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