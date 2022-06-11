Україна за 5 міс. знизила випуск металопродукції більш ніж наполовину через агресію РФ

Українські металургійні підприємства у січні-травні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 52,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,789 млн тонн.

Як повідомляється в інформації об'єднання "Укрметалургпром" у суботу, за перші п'ять місяців року виплавка сталі знизилася на 52,8% - до 4,244 млн тонн, чавуну - на 53,3%, до 4,154 млн тонн.

Раніше "Укрметалургпром" повідомляв, що Україна в I кв.-2022 скоротила виробництво загального прокату на 34,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,116 млн тонн, сталі на 31,2% - до 3,641 млн. тонн, чавуну - на 34,1%, до 3,499 млн тонн.

Також повідомлялося, що Україна станом на 24 лютого 2022 року (початку військової агресії РФ – ІФ) за неповні два місяці поточного року скоротила виробництво загального прокату на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,859 млн тонн, сталі на 8,2% - до 3,225 млн тонн, чавуну - на 10,7%, до 3,132 млн тонн.

Тоді пояснювалося, що у зв'язку з військовою агресією РФ усі метпідприємства країни зупинено та переведено в режим "гарячої консервації".

Україна в січні-2022 наростила виробництво загального прокату на 0,5% порівняно з січнем-2021 - до 1,671 млн тонн, сталі на 0,9% - до 1,857 млн тонн, але знизила чавуну - на 1,8%, до 1,785 млн тонн.

За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн. тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).