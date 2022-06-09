Робота Держземкадастру призупинена через набрання чинності законом про земвідносини в умовах воєнного стану

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) 9 червня призупинила роботу Державного земельного кадастру до ухвалення Держгеокадастром та Міністерством аграрної політики та продовольства погодженого рішення щодо відновлення його функціонування.

Його роботу призупинено в результаті виконання положень закону №2247-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану" (раніше - законопроєкт №7289), повідомляється на сайті Держгеокадастру у четвер.

"Через набуття чинності 9 червня 2022 року та відповідно до вимог підпункту 7 пункту 1 розділу I цього закону функціонування Держземкадастру призупинено. Функціонування Держземкадастру буде призупинено до ухвалення рішення Держгеокадастром про відновлення його функціонування, погодженого з Мінагрополітики", - зазначено на сайті Держгеокадастру.

Президент Володимир Зеленський підписав цей документ 7 червня, а 9 червня закон №2247-IX набув чинності.