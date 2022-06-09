Економіка

14:14 09.06.2022

Профільний комітет рекомендує скасувати з 1 липня пільги на імпорт товарів, зокрема на авто

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Профільний комітет рекомендує скасувати з 1 липня пільги на імпорт товарів, зокрема на авто

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в четвер рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418 про скасування мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі, з 1 липня.

Проєкт документа підтримали 19 членів комітету, четверо утрималися.

Крім цього, законопроєкт передбачатиме норму щодо дозволу уряду надати дзеркальні пільги на мита на іноземні товари, де встановлено нульове мито на аналогічні українські позиції. Йдеться про взаємне визнання лібералізації умов торгівлі, зокрема в ЄС.

Як повідомлялося, законопроєкт №7418 із поправками до Податкового кодексу та інших законів щодо повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Він також пропонує відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142, для товарів, які ввозять платники єдиного податку першої-третьої груп, оскільки в середньому за місяць бюджет за цією пільгою втрачає близько 3 млрд грн ввізного мита.

Теги: #імпорт #пільги #пропозицiї

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