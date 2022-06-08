ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії до Європи – "Укренерго"

Оператори систем передачі континентальної Європи дали позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення експорту електроенергії з України, повідомила компанія.

"Сьогодні енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації з ENTSO-E, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не здійснюються. Проте і українська, і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним", – повідомляється на сайті "Укренерго" в середу.

Сама компанія розглядає початок експорту електроенергії до європейських країн як можливість забезпечити додаткову ліквідність на ринку електроенергії та отримати додатковий прибуток.

"В умовах воєнного стану й активних бойових дій українській енергетиці важко зберегти довоєнні фінансові показники. З огляду на це початок експорту електроенергії може стати економічно обґрунтованою альтернативою новим позикам і кредитам", - зазначають в "Укренерго".

Водночас, на її думку, постачання низьковуглецевої електроенергії з України значно посилять енергетичну безпеку в регіонах Центральної та Східної Європи та можуть зменшити їхню залежність від Російської Федерації.

У компанії пояснили, що для початку поетапного збільшення чистої пропускної спроможності експортного спрямування необхідно було виконати шість технічних заходів для схвалення регіональної групи континентальної Європи.

"Такі заходи необхідні для забезпечення стабільності роботи об'єднаної мережі та збільшення можливості гасити низькочастотні коливання", – уточнили в "Укренерго".

При цьому в компанії зазначили, що працюють і продовжуватимуть працювати над упровадженням технічних заходів, необхідних для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію та запуск повноцінного експорту електроенергії з України.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E.

Наразі експорт через викуп потужності міждержавних перетинів здійснюється до Молдови та Польщі загалом до 816 МВт.