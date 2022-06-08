У ЄС вживають заходів для встановлення у всьому Союзі адекватної мінімальної зарплати

Європарламент (ЄП) повідомив про угоду з Радою ЄС щодо європейського законодавства, яка спрямована на те, щоб мінімальна заробітна плата в усіх країнах ЄС гарантувала гідний рівень життя працівникам.

"Представники парламенту та ради узгодили правила ЄС, які встановлюють адекватну мінімальну заробітну плату відповідно до національного законодавства та/або колективних договорів. Нове законодавство застосовуватиметься до всіх працівників ЄС, які мають трудовий договір або перебувають у трудових відносинах", - ідеться в комюніке ЄП, опублікованому у вівторок.

Відповідно до цієї угоди, держави-члени повинні будуть оцінити, чи є їх встановлена мінімальна заробітна плата, тобто найнижча заробітна плата, дозволена законом, адекватною для забезпечення гідного рівня життя з урахуванням соціально-економічних умов, купівельної спроможності, рівня продуктивності та довгострокового розвитку певної країни.

"Для оцінки адекватності країни ЄС можуть встановити кошик продуктів і послуг у реальних цінах", - повідомляють у ЄП. Мінімальна зарплата може також встановлюватися, виходячи з середнього рівня оплати праці.

Угода передбачає можливість, щоб влада вживала "необхідних заходів для захисту працівників і представників профспілок".

"За допомогою цього європейського закону ми скорочуємо нерівність в оплаті праці та домагаємося підвищення заробітної плати для найменш оплачуваних працівників у Європі. Вони повинні мати можливість купити новий одяг, вступити у спортивну команду або вирушити на заслужений відпочинок. У них має бути гідний рівень життя", - заявила співдоповідач ЄП з цього питання Агнес Йонгеріус.

Цю попередню політичну угоду тепер має спочатку схвалити Комітет із зайнятості та соціальних питань ЄП, а потім повинне відбутися голосування пленарної сесії. Угоду також має схвалити Рада ЄС.