Економіка

07:38 08.06.2022

Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

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Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

 

Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструє стійкість і надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу", – сказав він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні увечері у вівторок.

"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.

За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.

"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках лендлізу", – зазначив голова "Нафтогазу".

Він зазначив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, переважно, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура, на жаль, значно пошкоджені.

"Але з погляду нашої газової інфраструктури… ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли деякі обсяги газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цього боку, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, уряд України у вівторок доручив НАК "Нафтогаз України" на початок опалювального сезону 2022-2023 років збільшити запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) із нинішніх 10 млрд куб. м до 19 млрд. куб. м.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд куб. м, споживання – від 21 до 24 млрд. куб. м.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – резюмував глава Кабміну.

 

 

Теги: #газ #імпорт #допомога
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