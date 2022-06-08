Економіка

07:30 08.06.2022

Світовий банк схвалив додаткове фінансування України майже на $1,5 млрд

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Світовий банк схвалив додаткове фінансування України майже на $1,5 млрд

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України у розмірі $1,49 млрд у рамках проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні, йдеться в повідомленні банку на його сайті у ніч проти середи.

"Кошти за цим проєктом будуть використані для виплати зарплати державним службовцям і вчителям", – зазначається в релізі.

Згідно з ним, проєкт отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, включно з Данією.

Проєкт також співфінансується вкладами до нового багатостороннього донорського трастового фонду (MDTF) від кількох держав, включно зі Швейцарією.

"Група Світового банку продовжує вживати швидких заходів, щоб підтримати Україну та її народ під час війни, яка руйнує країну", – наводяться в повідомленні слова президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

За його словами, СБ працює з партнерами-донорами, щоб мобілізувати необхідну фінансову підтримку та використовуючи гнучкість різних чинних фінансових інструментів, щоб допомогти забезпечити українців постійним доступом до медичних послуг, освіти та соціального захисту.

"Збереження цих основних послуг та спроможності уряду їх надавати важливі для запобігання подальшому погіршенню умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже заподіяні війною страждання людям", – зазначив Регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. Він додав, що збереження дієвих можливостей уряду стане фундаментом будь-якого відновлення та реконструкції в майбутньому.

Банк нагадав, що це нове фінансування є частиною пакету підтримки понад $4 млрд, який мобілізує СБ, і близько $2 млрд із цих коштів уже було виплачено.

Від моменту приєднання України до Світового банку у 1992 році зобов'язання банку перед країною досягли майже $16 млрд у близько 90 проєктах та програмах, включно зі схваленим сьогодні проєктом.

 

 

Теги: #сб #фінансування
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