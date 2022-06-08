Економіка

07:08 08.06.2022

Транзит газу з Польщі до Угорщини через Україну сягнув 3 млн куб. м газу на добу

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Транзит газу з Польщі до Угорщини через Україну сягнув 3 млн куб. м газу на добу

Транзит природного газу через Україну з Польщі до Угорщини сягнув 3 млн куб. м за добу, повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у фейсбуці.

У середині травня цього року він зазначав, що Україна забезпечує транзит із Польщі до Угорщини обсягом понад 1 млн куб. м газу на добу.

"Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - написав тоді Макогон.

Як повідомлялося, транзит російського природного газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, або близько 114 млн куб. м на добу, що на 25,4% менше, ніж 2020-го (55,8 млрд куб. м). Загалом потужності української ГТС у 2021 році були використані менш ніж на 30%.

Наразі транзит російського газу впав до 40 млн куб. м на добу через скорочення постачання російською стороною. При цьому українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, повинна здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору – 109 млн куб. м на добу за правилом "качай або плати". "Нафтогаз України" заявив, що тепер недоотримує від "Газпрому" оплату за транзит і готує звернення до арбітражу.

 

 

Теги: #транзит #україна #польща #угорщина
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