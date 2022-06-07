Мінфін США заборонив інвесторам купувати будь-які російські облігації на вторинному ринку

Американський Мінфін посилив трактування санкційного режиму щодо російського боргу, фактично заборонивши інвесторам зі США купувати на вторинному ринку російські суверенні та корпоративні облігації.

Заборона на купівлю російських держоблігацій на вторинному ринку була в пакеті санкцій, оголошених США 23 лютого. Це був один із заходів санкційного пакета, схваленого у відповідь на визнання Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Однак заборона на купівлю поширювалася лише на держоблігації РФ, випущені після 1 березня і не стосувалася випусків, що вже перебувають в обігу. Потім у квітні США запровадили повну заборону на "нові інвестиції" в РФ.

У понеділок OFAC випустив офіційні роз'яснення щодо цієї заборони. За словами представника відомства, якого цитує агентство Bloomberg, американські інвестори можуть мати російські облігації, а також продавати їх, але купувати їх на вторинному ринку не дозволяється. Заборона на купівлю стосується як державних, так і корпоративних облігацій.

Нові обмеження стануть ще одним ударом по фондах, які мають у своїх портфелях російські боргові папери, оскільки вони значно звужують коло потенційних покупців бондів та б'ють по залишках їхньої вартості, зазначає Bloomberg.

Роз'яснення OFAC, опубліковане в понеділок, застало зненацька інвесторів, в результаті у вівторок торги практично зупинилися, а учасники ринку були змушені з'ясовувати у юристів, як правильно трактувати розширення обмежень, пише агентство.