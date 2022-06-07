Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Підняття Національним банком України (НБУ) ставки на 15 п. п. - до 25% призведе до закриття понад 20 банків та зашкодить фінансовій стабільності України.

Про це йдеться в листі президента Асоціації українських банків (АУБ) Андрія Дубаса до глави НБУ Кирила Шевченка.

Згідно з ним, АУБ закликала Нацбанк зберегти ставки за довгостроковими кредитами рефінансування станом на 1 червня на період воєнного стану і три місяці після його припинення.

Асоціація також запропонувала НБУ перенести термін надання відповіді банкам щодо погодження чи не погодження на нові умови за кредитами рефінансування до 10 червня, оскільки банки мають детально опрацювати всі ризики та загрози.

Зазначено, що, за попередніми розрахунками, понад 50% позичальників припинять обслуговувати кредити в разі підвищення процентної ставки, тоді як уже зараз багато клієнтів звертаються до банків із проханням щодо реструктуризації, що означає автоматичне погіршення структури активів банків.

"Споживчі кредити та кредити бізнесу містять фіксовану процентну ставку, яка має залишатися незмінною, а це означає величезні збитки від’ємної процентної маржі. Ситуація, коли великі роздрібні торговельні мережі вже беруть кредити під 30% для попередньої оплати, не є винятком", - констатується в листі.

Крім цього, АУБ закликала регулятора дозволити дострокове погашення банками кредиту з рефінансування за рахунок заставного майна шляхом добровільної передачі банками заставлених облігацій та адаптувати нормативи для банків.