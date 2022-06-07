Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Україна відмовила генеральному директору Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі у візиті на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС до моменту її звільнення, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", – йдеться в повідомленні "Енергоатому" у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомлення від Гроссі про те, що він отримав запрошення від України відвідати окуповану ЗАЕС, у компанії назвали черговою спробою будь-яким шляхом потрапити на станцію, щоб легітимізувати там перебування російських окупантів та, по суті, схвалити всі їхні дії.

"Будуть висновки з боку МАГАТЕ на кшталт "станція продовжує безпечно працювати, радіаційний фон у нормі, витоків радіації немає, ядерні матеріали зберігаються в безпеці, російські військові та представники "Росатому" дбають про це, і до них жодних претензій", - попереджає "Енергоатом".

Водночас там пояснили ситуацію із припиненням ЗАЕС онлайнової передачі даних агентству щодо стану справ з ядерними матеріалами, чим Гроссі, зокрема, пояснив необхідність свого візиту.

"Насправді "втрата зв'язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі українського оператора "Водафон", а з "Водафоном" у МАГАТЕ контракт на передачу даних", – описала ситуацію НАЕК.

Водночас у компанії зазначили, що всі точки збору даних і сервери, які перебували під контролем агентства, закриті й опечатані. Сама інформація накопичується на сервері та буде передана, коли "Водафон" буде увімкнуто.

"Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже, гендиректор МАГАТЕ мав привід приїхати на станцію", - припустили в "Енергоатомі".

Крім того, там висловили думку, що попередні візити Гроссі в Україну не принесли жодної користі.

"Нагадаємо, що на зворотному шляху після відвідування Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником "Росатома", і вони разом "звітували" світові, як усе на Запорізькій станції добре", - наголосили в компанії.

Там також нагадали, що майже чверть керівництва МАГАТЕ становлять росіяни, що ставить під сумнів об'єктивність ухвалення ним рішень.

Гроссі 6 червня у своєму твіттері вкотре повідомив, що МАГАТЕ готує експертну місію на ЗАЕС, зазначивши, що вона припинила передавати дані, і послався при цьому на запрошення України.

"Україна запрошувала нас, ми туди поїдемо", – написав він.

Як повідомлялося, виступаючи на відкритті засідання Ради керуючих МАГАТЕ, Гроссі закликав Раду підтримати її в організації візиту на ЗАЕС, а також зазначив, що це питання потребує підтримки ООН.

За час війни МАГАТЕ здійснило три експертні місії в Україні – одну на Південноукраїнську АЕС та дві на Чорнобильську.