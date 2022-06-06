Економіка

17:43 06.06.2022

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

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Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова розглядати питання щодо експортування власного зерна через Білорусь.

"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно – ІФ). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - заявив Зеленський журналістам у понеділок.

Теги: #зерно #білорусь #зеленський
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