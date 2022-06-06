"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів - член наглядової ради

"Укрзалізниця" (УЗ) завершить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів, заявив радник керівника Офісу президента (ОП) та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Компанія завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток - це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку і зерна... до портів. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали... 2021 рік ми завершили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування... Перший місяць завершили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звісно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами", – повідомив Лещенко в ефірі "24 каналу" у понеділок.

За його словами, збитки, завдані компанії з початку активної фази війни, досить великі, проте озвучити цифру - означає створити додатковий тиск на компанію.

"Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними як евакуаційні рейси", – пояснив Лещенко.

Він також наголосив, що оскільки "Укрзалізниця" є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без державної підтримки.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" наголошує на низці проблем із боку транспортної системи європейських країн, які заважають нарощувати обсяги транспортування вантажів залізницею з України до Європи.

Джерело: https://youtu.be/uqLjvGQa_bM