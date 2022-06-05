Економіка

13:22 05.06.2022

Заборгованість за споживчими кредитами на майно, знищене війною, буде списана - законопроєкт

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Заборгованість за споживчими кредитами на майно, знищене війною, буде списана - законопроєкт

Законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами, наданими на купівлю рухомого і нерухомого майна, яке було знищено війною, буде внесений до Верховної Ради протягом тижня, повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. До ВР внесено законопроєкт протягом наступного тижня", - написав він у телеграм у неділю.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав Гетманцев.

Теги: #законопроект #майно #нерухомість
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