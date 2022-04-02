Економіка

14:05 02.04.2022

Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

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Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

Голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький повідомив про відкриття в області нового газового родовища.

"Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище! Далі будемо тільки нарощувати видобуток", - написав він у своєму Facebook.

Водночас він вкотре пояснив звуки вибухів 31 березня саме процесами, пов'язаними з відкриттям цього родовища.

"Це звуки, під які російський газ піде по курсу їхнього корабля", - прокоментував Козицький.

Як повідомлялося, раніше Козицький пояснив звуки під час повітряної тривоги по області, схожі на вибухи, а також загоряння тим, що працівники однієї з газовидобувних вишок у Львівській області здійснили контрольований викид суміжних газів.

Теги: #газ #родовище #львівська_область
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