Економіка

20:49 01.04.2022

Світовий банк стурбований ситуацією із продовольством на Близькому Сході через війну в Україні

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Світовий банк стурбований ситуацією із продовольством на Близькому Сході через війну в Україні

Країни Близького Сходу та Північної Африки опинилися в "критичному" стані з продовольчою безпекою та паливом на тлі війни в Україні, заявила телеканалу "Аль-Арабія" керуючий директор з політики в галузі розвитку Світового банку Марі Пангесту.

За її словами, "команда Світового банку оцінює, що якщо в період від шести місяців до року спостерігатимуться високі ціни на продовольство і паливо", це може негативно вплинути на економічні перспективи регіону.

Вона наголосила, що наразі Світовий банк непокоїть "фізична та цінова доступність" продовольства у масштабах світу. Проте вона уточнила, що на відміну від глобальної продовольчої кризи 2008 року, дійсної нестачі продуктів харчування немає.

"Є суттєве виробництво... пшениці, рису та іншого зерна", - пояснила вона.

Також вона пояснила, що проблеми із постачанням їжі викликані не лише війною в Україні.

"Продовольча безпека та падіння цін – це не те, що зникне навіть коли ми врегулюємо нинішню ситуацію", – резюмувала Пангесту.

Раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу Medi 1, що війна РФ в Україні впливає на постачання продовольства та ціни на енергоносії у всьому світі.

 

 

Теги: #україна #продовольство #близький_схід
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