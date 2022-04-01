Усі підприємства ВПК мають працювати у режимі нон-стоп – Єрмак на зустрічі з гендиректором "Укроборонпрому"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим роботу концерну в умовах воєнного стану.

Як повідомляється на сайті Офісу глави держави в п'ятницю, під час зустрічі вони сфокусувалися на ключових аспектах функціонування "Укроборонпрому", визначили напрями, які потребують окремої уваги.

"Сьогодні всі підприємства військово-промислового комплексу повинні працювати в режимі 24/7. Збройні сили України для відбиття агресії Росії потребують результативної роботи кожного працівника галузі", – наголосив Єрмак.