Японія у питанні вивільнення стратегічних запасів нафти діятиме з урахуванням світових подій - японський міністр

Японія у питанні вивільнення стратегічних запасів нафти діятиме з урахуванням розвитку обстановки у світі та позиції США, заявив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

"Ми хотіли б діяти відповідним чином, стежачи за міжнародною ситуацією", - сказав він журналістам на пресконференції перед наміченою на п'ятницю екстреною нарадою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). На ній відповідні міністри країн-членів організації планують обговорити стан світового ринку нафти.

Як повідомлялося, напередодні президент США Джо Байден заявив, що прийняв рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн барелів нафти на добу протягом найближчих шести місяців.

"Сьогодні я схвалив вивільнення зі стратегічного запасу 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців", - заявив Байден, виступаючи в Білому домі.

Водночас він, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що точно не знає, наскільки заходи, яких вживає його адміністрація, дадуть змогу знизити ціни на нафту.

Хагіуда заявив у зв'язку з цим: "Неясно, чи випуск здійснять лише США чи Сполучені Штати внесуть пропозицію на нараді МЕА".