Економіка

18:40 31.03.2022

Райффайзен Банк запустив можливість обміну готівкової гривні в Угорщині

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Райффайзен Банк запустив можливість обміну готівкової гривні в Угорщині

Райффайзен Банк (Київ) і Raiffeisen Bank Zrt із 31 березня запустили можливість обміну готівкової гривні в Угорщині, повідомила пресслужба банку в четвер.

"З 31 березня українці, які перебувають в Угорщині, можуть обміняти свою готівку в гривні в рамках партнерських пунктів обміну валюти Exclusive Group", – ідеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що наразі діє ліміт розміром 10 тис. грн на обмін готівкової гривні однією людиною на день.

Теги: #гривня #райффайзен #угорщина
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