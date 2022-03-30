Економіка

11:48 30.03.2022

Франція передбачила всі сценарії, зокрема можливість припинення постачання газу з РФ – міністр

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Франція передбачила всі сценарії, зокрема можливість припинення постачання газу з РФ – міністр

Влада Франції передбачила всі сценарії розвитку подій у зв'язку з ситуацією навколо України, зокрема можливість припинення постачання газу з Росії, повідомив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

"Ми передбачили всі сценарії, один із них - це рішення Росії припинити постачати газ до Франції та Європи", - сказав Ле Мер в ефірі радіостанції "Юроп 1".

При цьому він зазначив, що це був би "катастрофічний сценарій, але він розглядається".

Крім того, міністр зазначив, що французькі компанії можуть самі ухвалювати рішення про свою діяльність на території Росії, але вони повинні "суворо дотримуватися санкцій, щодо яких політики ухвалили рішення".

"Кожна компанія, залежно від ситуації на місцях, може ухвалювати різні рішення", - додав Ле Мер.

За його словами, санкції проти Росії спрямовані на те, щоб "дестабілізувати російську фінансову систему".

Теги: #газ #франція
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