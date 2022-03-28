Компанії платитимуть РФ за газ згідно з контрактами, вони укладені в євро - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що компанії розплачуватимуться з РФ за газ відповідно до наявних договорів, які здебільшого номіновані в євро.

"Контракти, про які нам відомо, всі переважно укладені в євро. І компанії платитимуть відповідно до контрактів", - наводить агентство Dow Jones слова канцлера на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

"У нас така ситуація нині, що треба просто виконувати контракти", – продовжив канцлер.

Він також нагадав, що Німеччина намагається якнайшвидше відмовитися від газу, нафти та вугілля з РФ.

Раніше в понеділок міністр енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу рублями явним порушенням контрактів і мають намір закликати компанії не виконувати її.