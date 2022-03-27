Економіка

19:02 27.03.2022

Кабмін доручив ФДМ спростити передання в оренду комунального та держмайна для оптимізації переїзду компаній

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Кабмін доручив ФДМ спростити передання в оренду комунального та держмайна для оптимізації переїзду компаній

Кабінет Міністрів доручив Фонду державного майна (ФДМ) підготувати до кінця березня пропозиції щодо спрощення порядку передання в оренду комунального та держмайна для оптимізації переїзду компаній.

Відповідний план заходів щодо переміщення виробничих потужностей на безпечну територію Кабінет Міністрів затвердив розпорядженням від 25 березня 2022 року №246-р.

Згідно з ним, уряд до кінця березня планує визначити повний перелік компаній, які мають намір перевезти на безпечну територію свої потужності, а також перелік (цифрову карту) вільних виробничих площ (greenfield/brownfield) для такої релокації.

Кабмін також доручив "Укрзалізниці" до кінця квітня оперативно виділяти рухомий склад для перевезення виробничих потужностей компаній, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій.

 

Теги: #кабмін #бізнес #релокація
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