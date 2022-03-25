Мінфін профінансував зарплати вчителям, але оплату часу їхнього простою визначатиме місцеве самоврядування

Видатки держбюджету на виплати зарплати учителям у січні-березні-2022 профінансовано повністю, проте Міністерство фінансів рекомендувало керівникам органів місцевого самоврядування самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче за дві третини тарифної ставки, повідомило відомство.

"На 2022 рік у державному бюджеті враховано освітню субвенцію 108 млрд грн на виплату заробітної плати вчителям закладів загальної середньої освіти. За даними Державної казначейської служби України, на сьогодні ці видатки профінансовано на 100% від розпису на січень-березень 2022 року (24,8 млрд грн)", - зазначив Мінфін у релізі у п'ятницю.

"Водночас керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано в межах фонду заробітної плати, передбаченого в кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)", - зазначило міністерство.

Мінфін нагадав, що затверджений парламентом 15 березня закон №2126-IX ("Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану") встановив: працівникам закладів та установ освіти, зокрема тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях були змушені змінити місце проживання, залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання на час особливого періоду гарантується збереження середнього заробітку та здійснення інших виплат, передбачених законом.